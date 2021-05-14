14 май 2021 | 15:28

В Башкирии выбрали новых «Мисс республика», об этом сообщается в группе Модельное агентство «Missbashmodels» во Вконтакте.



Финал IX регионального конкурса прошел 13 мая в ГКЗ «Башкортостан». Гран-при завоевали Илюза Исяндавлетова из Сибая и Альбина Шайхлисламова из Уфы. Первой вице-мисс конкурса красоты-2020 стала уроженка Межгорья Анастасия Проломова. Корону 2021 года забрала Гузель Вильданова из Учалов.



Звание второй вице-мисс конкурса красоты-2021 досталось Алие Уразметовой из Благоварского района. Второй вице-мисс-2020 стала Альбина Мусина из Нефтекамска.



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Фото: из соцсети Вконтакте