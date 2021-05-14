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В одной из деревень Башкирии построят Дом культуры на 150 мест

В одной из деревень Башкирии построят Дом культуры на 150 мест

14 май 2021 | 18:02

Дом культуры построят в деревне Явгильдино Караидельского района.

— Он станет центром общественной и культурной жизни населения не только деревни Явгильдино, но и соседних населенных пунктов, местом организации досуга и развития творческих способностей всех категорий населения, — сказал начальник отдела культуры администрации Караидельского района Руслан Булатов.

ДК возводится благодаря национальному проекту «Культура». На сегодняшний день выполнены работы по возведению одноэтажного здания, установке окон и дверей. Ведется монтаж кровли и электропроводки. Зрительный зал дома культуры сможет вместить 150 человек. Открытие нового ДК запланировано на август 2021 года.

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В центре нацпроекта «Культура» – расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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Источник: proural.info

Теги: Караидельский район нацпроект
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