24 мая отмечается День славянской письменности и культуры

24 май 2021 | 14:11

Впервые в России на государственном уровне этот день отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). Праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году он получил статус государственного.







Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян.



Кирилл (светское имя Константин; около 827-869) и Мефодий (светское имя неизвестно; около 815-885) — братья, греки, уроженцы города Солунь (Фессалоники), происходили из семьи византийского военачальника.



Мефодий, старший из семи братьев, сначала, как и отец, состоял на военной службе, в течение десяти лет управлял одной из подвластных Византии славяно-болгарских областей, а затем постригся в монахи.



Его брат Константин (в монашестве Кирилл) получил образование при дворе императора Михаила в Константинополе и стал блестящим философом. Он принял сан священника и стал библиотекарем патриарха Фотия. Не раз Кирилл был защитником православия в спорах с еретиками и неверными. Ему приписывают авторство второй славянской азбуки — глаголицы.



Кирилл тяготился жизнью в столичном городе и вскоре перебрался в монастырь к старшему брату Мефодию. В монастыре было много иноков-славян, общаясь с ними, братья изучили славянский язык.

По приглашению князя Ростислава Кирилл и Мефодий в 863 году прибыли в Великую Моравию (Германия, Чехия, Словакия) с религиозно-просветительской миссией — проповедовать христианство. Братья прибыли туда с созданной ими славянской азбукой и собственными переводами религиозных книг на славянский язык. В течение трех лет они проповедовали новую веру, обучали народ славянской грамоте, открывали храмы. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным действием проповеди и богослужения на родном славянском языке. Кирилл и Мефодий фактически стали создателями литературного языка, понятного тогда всем славянам.



После смерти Кирилла Мефодий был посвящен в епископы и продолжал проповедническую и просветительскую деятельность. Им был осуществлен полный перевод всех библейских книг на славянский язык.









Деятельность святых братьев получила широкий резонанс на территории Славии. Их ученики завершили начатый Кириллом и Мефодием перевод Священного Писания и многих богослужебных книг с греческого на старославянский язык. Учениками Кирилла и Мефодия написаны жития святых братьев, которые были очень популярными и у восточных славян. Кирилл и Мефодий возведены в ранг святых католической и православной церквями.





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