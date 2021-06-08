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В Кировском районе Уфы появится парк, который получит название «Южный»

В Кировском районе Уфы появится парк, который получит название «Южный»

08 июн 2021 | 14:25

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в Уфе появится новое общественное пространство. Как он сообщил на своей странице в соцсетях, новый парк появится в Кировском районе Уфы и получит название «Южный».

«На месте свалки, на заброшенной территории будет новый современный парк с фонтаном, детской и прогулочной зонами, сценой. Жители очень просили и очень ждут. Сделаем», – говорится в сообщении.

Ранее сообщал, что в республике могут ввести должность парк-менеджера. В его обязанности будут входить еженедельный обход парков, организация уборки и замена оборудования, ведение соцсетей, создание событийного календаря.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
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