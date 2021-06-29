В Уфе, на фоне ковид-ограничений, проведут "бразильский" карнавал

13:59, 29 июн 2021

Торжественное открытие Всемирной фольклориады в Уфе начнется с карнавала, похожего на бразильский. Об этом сегодня, 29 июня, заявил мэр города Сергей Греков на совещании в администрации. По его словам, мероприятие запомнится жителям и гостям башкирской столицы на долгие годы.







— 3 июля пройдет большой карнавал. Он будет сродни бразильскому карнавалу, на который съезжаются туристы со всего мира. У нас так не получится, но уфимцы увидят замечательное шествие и праздник, — заявил мэр.



Ранее он также призвал чиновников поддерживать в городе идеальную чистоту на время проведения фестиваля, на который приедут туристы из 39 стран.

Тем временем уфимский врач-блогер Глеб Глебов высмеял решение чиновников о проведении массового мероприятия.

— Наверное, правительство Башкирии изобрело новую методику лечения коронавируса танцами и концертами. Предлагаю запатентовать, написать научную статью, чтобы весь мир перенял наш опыт.

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