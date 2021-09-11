Талантливая девочка из Башкирии получила из рук главы республики сертификат на 200 тысяч рублей

14:31, 11 сен 2021

Талантливая девочка из Сибая – Карина Татжетдинова, ставшая победительницей шоу-проекта «Голос Зауралья. Дети» получила из рук главы Башкирии Радия Хабирова сертификат на 200 тысяч рублей. Награждение юной певицы состоялось во время торжественного концерта, посвященного дню рождению города.







День города прошел в Сибае 10 сентября. Хабиров поздравил горожан и вручил государственные награды. Среди награжденных была и маленькая девочка Карина.

- Руководитель региона также наградил победительницу второго сезона шоу-проекта «Голос Зауралья. Дети», - сообщили в пресс-службе главы республики. - Сертификат на 200 тысяч рублей получила воспитанница сибайской Детской школы искусств Карина Татжетдинова.

Накануне завершился второй сезон шоу-проекта вокалистов "Голос Зауралья. Дети", в котором участвовали 60 талантливых детей из разных городов и районов Зауралья под руководством звездных наставников – Руслана Тимербулатова, Сумбуль Муратовой, Алтыная Валитова и Аннет. Юные музыканты в течении месяца участвовали в «слепых прослушиваниях», вокальных батлах, в полуфинале и финале.



По результатам смс – голосования обладателем лучшего детского голоса Зауралья и главного приза стала Карина Татжетдинова из Сибая.

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