В Уфе популярный артист Элвин Грей сыграл свадьбу

15:35, 17 сен 2021

В Уфе певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, официально вступил в брак. Фотографией со свадьбы артист поделился в Instagram.



Супругой певца стала 20-летняя бьюти-блогер Инзиля Фатхутдинова. Девушка также опубликовала свадебное фото. Поклонники поздравляют молодоженов в комментариях.



Напомним, о намерении жениться Элвин Грей сообщил еще в январе 2021 года. Тогда стало известно, что пара прочитала никах.



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Фото: с личной страницы Элвина Грея