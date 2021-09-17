В Уфе популярный артист Элвин Грей сыграл свадьбу
15:35, 17 сен 2021
В Уфе певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, официально вступил в брак. Фотографией со свадьбы артист поделился в Instagram.
Супругой певца стала 20-летняя бьюти-блогер Инзиля Фатхутдинова. Девушка также опубликовала свадебное фото. Поклонники поздравляют молодоженов в комментариях.
Напомним, о намерении жениться Элвин Грей сообщил еще в январе 2021 года. Тогда стало известно, что пара прочитала никах.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: с личной страницы Элвина Грея
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