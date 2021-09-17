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В Уфе популярный артист Элвин Грей сыграл свадьбу

В Уфе популярный артист Элвин Грей сыграл свадьбу

15:35, 17 сен 2021

В Уфе певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, официально вступил в брак. Фотографией со свадьбы артист поделился в Instagram.

Супругой певца стала 20-летняя бьюти-блогер Инзиля Фатхутдинова. Девушка также опубликовала свадебное фото. Поклонники поздравляют молодоженов в комментариях. 

Напомним, о намерении жениться Элвин Грей сообщил еще в январе 2021 года. Тогда стало известно, что пара прочитала никах. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: с личной страницы Элвина Грея
Теги: Уфа
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