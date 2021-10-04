Глава Башкирии рассказал о благоустройстве сельских домов культуры
11:09, 04 окт 2021
Радий Хабиров рассказал о благоустройстве сельских домов культуры в Башкирии. О новом капитальном ремонте социального учреждения в Альшеевском районе глава региона сообщил в социальных сетях.
По словам руководителя республики, в 2021 году удалось отремонтировать 8 зданий в Альшеевском, Балтачевском, Бижбулякском, Бурзянском, Зилаирском, Стерлибашевском, Хайбуллинском и Чекмагушевском районах. Новый многофункциональный СДК появился деревне Явгильдино Караидельского района, а до конца года еще 3 площадки для творчества появятся в Буздякском, Салаватском и Стерлитамакском районах.
В настоящее время завершен капитальный ремонт дворца культуры в селе Нижнее Аврюзово Альшеевского района. В сельском клубе были заменены окна и внутренняя отделка. Также обновлена крыша здания, зрительный зал, площадка для занятий хореографией и музыкальная комната.
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