Глава Башкирии рассказал о благоустройстве сельских домов культуры

11:09, 04 окт 2021

Радий Хабиров рассказал о благоустройстве сельских домов культуры в Башкирии. О новом капитальном ремонте социального учреждения в Альшеевском районе глава региона сообщил в социальных сетях.







По словам руководителя республики, в 2021 году удалось отремонтировать 8 зданий в Альшеевском, Балтачевском, Бижбулякском, Бурзянском, Зилаирском, Стерлибашевском, Хайбуллинском и Чекмагушевском районах. Новый многофункциональный СДК появился деревне Явгильдино Караидельского района, а до конца года еще 3 площадки для творчества появятся в Буздякском, Салаватском и Стерлитамакском районах.

В настоящее время завершен капитальный ремонт дворца культуры в селе Нижнее Аврюзово Альшеевского района. В сельском клубе были заменены окна и внутренняя отделка. Также обновлена крыша здания, зрительный зал, площадка для занятий хореографией и музыкальная комната.

«Дом культуры ожил, и вместе с ним всё село Нижнее Аврюзово. Местные таланты обещали чаще радовать селян концертами и мероприятиями», — сообщил Радий Хабиров.

Читайте также: Талантливая девочка из Башкирии получила из рук главы республики сертификат на 200 тысяч рублей

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: с личной страницы Радия Хабирова