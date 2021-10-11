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В Уфе умер музыкант "Салавата Юлаева" Александр Петров

В Уфе умер музыкант "Салавата Юлаева" Александр Петров

11:21, 11 окт 2021

В Уфе скончался музыкант Александр Петров, который играл на домашних матчах «Салавата Юлаева».

Александр Петров был по-настоящему уникальным человеком. Уфимцам он больше был известен как Колдун - за умение идеально подбирать ноты. Самое удивительное, что у Александра не было вообще никакого музыкального образования. Несмотря на это, Колдун радовал уфимцев игрой на синтезаторе на домашних матчах «Салавата Юлаева».

В начале сентября близкие мужчины пожаловались в соцсетях Радия Хабирова, что Колдуна выписали из больницы в тяжелом состоянии. В частности, говорилось, что у Александр не может ходить, а ухаживать за ним вынуждена пожилая мама. В Минздраве республики пообещали проверить ситуацию. Позже Александра перевели в городскую больницу №13. Близкие мужчины открыли сбор средств на лечение и реабилитацию Колдуна.

К сожалению, Александр ушел из жизни утром 11 октября. О печальной для всех уфимцев новости сообщила Анна Клемина – она рассказывала о судьбе Александра и координировала сбор средств.

- Всем огромное спасибо за помощь, все средства будут переданы маме Саши. О месте прощания будет сообщено дополнительно, - написала девушка в соцсетях.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: https://vk.com/id70405664
Теги: Уфа
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