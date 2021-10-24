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В Башкирии в нерабочие дни будут недоступны федеральные учреждения культуры

В Башкирии в нерабочие дни будут недоступны федеральные учреждения культуры

17:19, 24 окт 2021

В Башкирии во время нерабочих дней, которые объявил Владимир Путин с 30 октября по 7 ноября, будут закрыты почти все федеральные учреждения культуры. Сходить можно будет только в музеи и театры. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина, сегодня, 24 октября.

Музеи и театры во время длинных выходных будут работать, обеспечивая не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия.

— Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней, — говорится в документе.

Кроме того, посетители должны предъявлять на входе QR-код, который доказывает, что они вакцинировались или переболели.

Также в документе сказано, что медицинские учреждения в нерабочие дни продолжат оказывать помощь.

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Источник: ufa1.ru
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