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Элвин Грей сообщил об отмене своих концертов

Элвин Грей сообщил об отмене своих концертов

09:49, 08 ноя 2021

Ноябрьские концерты уфимского певца Радика Юльякшина, известного как Элвин Грей, будут перенесены. Об этом сообщил сам артист накануне, 7 ноября.

По его словам, выступления пришлось отменить из-за антиковидных ограничений. Элвин Грей добавил, что в декабре, скорее всего, также не будет концертов. Напомним, сейчас в республике запрещено проводить мероприятия с участием более 30 человек.

— В ноябре концертов не будет. В декабре, я боюсь, тоже перенесем, потому что ситуация непонятная, всё еще локдауны. У многих нет QR-кодов, чтобы приобрести билеты. Поэтому решили начать концерты с нового года, но это не точно. Может, в декабре несколько площадок будет, — рассказал Юльякшин.

Он отметил, что в ноябре займется творчеством и будет записывать новые песни.

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Источник: ufa1.ru
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