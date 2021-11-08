Юный баянист из Башкирии стал абсолютным победителем Международного конкурса «Трофей мира»

18:43, 08 ноя 2021

Баянист из Илишевского района Вадим Тухватуллин в категории до 10 лет стал абсолютным победителем крупнейшего баянно-аккордеонного конкурса.



«Успех Вадима — первый такой крупный успех на „Трофее мира“ баянистов-аккордеонистов из Башкортостана. Вадим набрал 23.98 баллов из 25 возможных», — рассказал «Башинформу» профессор УГИИ им. Исмагилова Олег Мельников.



В ежегодном конкурсе в этом году в категории Вадима выступило 38 исполнителей из Китая, России и Украины.



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Источник: Моя Уфа

Фото: Моя Уфа