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Юный баянист из Башкирии стал абсолютным победителем Международного конкурса «Трофей мира»

Юный баянист из Башкирии стал абсолютным победителем Международного конкурса «Трофей мира»

18:43, 08 ноя 2021

Баянист из Илишевского района Вадим Тухватуллин в категории до 10 лет стал абсолютным победителем крупнейшего баянно-аккордеонного конкурса.

«Успех Вадима — первый такой крупный успех на „Трофее мира“ баянистов-аккордеонистов из Башкортостана. Вадим набрал 23.98 баллов из 25 возможных», — рассказал «Башинформу» профессор УГИИ им. Исмагилова Олег Мельников.

В ежегодном конкурсе в этом году в категории Вадима выступило 38 исполнителей из Китая, России и Украины.

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Источник: Моя Уфа
Фото: Моя Уфа
Теги: Илишевский район
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