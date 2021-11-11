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В Башкирии скончалась народная артистка Лина Гареева

В Башкирии скончалась народная артистка Лина Гареева

21:19, 11 ноя 2021

В Башкирии оплакивают ушедшую из жизни народную артистку и певицу Лину Гарееву. По сообщению Башгосфилармонии она ушла из жизни 11 ноября в возрасте 69 лет. Причины смерти не уточняются.

«Музыкальное искусство и культура Башкортостана понесли тяжелую утрату – 11 ноября 2021 года на семидесятом году жизни скончалась народная артистка Республики Башкортостан певица Лина Авзаловна Гареева», – передается в сообщении филармонии, опубликованном в соцсетях.

Лина Гареева родилась в Бураевском районе, окончила Уфимский государственный институт искусств, работала в театрах оперетты в Пятигорске, Оренбурге, Коми, Алтайском крае и в Барнауле. В 1982 году начала выступать в Башгосфилармонии, где проработала 25 лет.


«Светлая память о талантливой певице Лине Авзаловне Гареевой навсегда сохранится в наших сердцах. Коллектив Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова выражает искренние соболезнования по поводу кончины  Гареевой и в эти трудные минуты разделяет с родными горечь и боль утраты», – выразили слова соболезнования ее коллеги.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Башгосфилармония
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