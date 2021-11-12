В Башкирии пройдет первая Всемирная детская фольклориада

13:58, 12 ноя 2021

В Башкирии в 2024 году пройдет первая Всемирная детская фольклориада CIOFF. Об этом сообщил в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.







По его словам, прошедшая в Уфе фольклориада 2021 года была признана одной из самых хорошо организованных. Именно поэтому первое детское мероприятие также было решено провести в столице Башкирии. К такому заключению пришли на 50-й Генеральной Ассамблее CIOFF в Будапеште.





«Мы благодарим Генеральную Ассамблею CIOFF за поддержку нашего предложения. Этот международный детский форум народного творчества станет прекрасным подарком всем жителям республики и в первую очередь детям и к 450-летнему юбилею Уфы. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы гости и участники чувствовали себя у нас в республике уютно и комфортно», — высказался Радий Хабиров.

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