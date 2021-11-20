Умер актёр Валерий Гаркалин

14:54, 20 ноя 2021

Народному артисту России было 67 лет.







7 октября стало известно, что заболевшего коронавирусом Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ. 1 ноября сообщалось, что народный артист по-прежнему находится в реанимации. Скончался он в больнице №40 в Коммунарке.



Среди наиболее известных киноработ Гаркалина - Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год). В общей сложности актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.





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