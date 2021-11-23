Актер из Башкирии снялся в сериале с Гошей Куценко

10:44, 23 ноя 2021

Актер из Уфы Матвей Зубалевич сыграл роль миллиардера Константина Гурова в сериале «Инсомния». Герой 33-летнего актера раскроется в третьей серии, которая выйдет в среду, 24 ноября.







Главную роль в сериале исполняет Гоша Куценко, по сюжету он работает психотерапевтом-гипнологом и использует метод регрессивного гипноза. Пациенты при этом погружаются в свои прошлые жизни и узнают много нового о себе.



По сюжету Константин Гуров — IT-гений и молодой миллиардер, спустя полгода после расставания с девушкой он оказывается в депрессии. Гипнолог встречает героя в момент, когда тот уже несколько месяцев сидит в своем кабинете и ни с кем не разговаривает.





— Константин достаточно непростой парень. Человек, который в свои годы уже добился многого, создал крупную компанию. Он входит в список Форбс, но, к сожалению, у него нет личного счастья, что-то мешает ему внутри. Зритель узнает в конечном итоге — что ему мешает, — рассказал Матвей Зубалевич о своем герое.





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Фото: Пресс-служба телеканала