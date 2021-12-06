В селе Аскино открылся обновленный районный Дом культуры

18:16, 06 дек 2021

3 декабря 2021 года в селе Аскино после долгого перерыва вновь распахнул свои двери районный Дом культуры. Капитальный ремонт бал проведен в рамках реализации национального проекта «Культура».







Обновленный районный Дом культуры в селе Аскино получился ярким и уютным. Теперь сердце РДК — современный комфортный зрительный зал заживет в новом ритме, а многочисленные конкурсы и фестивали различных уровней будут проходить в комфортных условиях и дарить потрясающие эмоции благодарному зрителю. В фойе на открытии РДК была представлена яркая и содержательная выставка народных умельцев.





С приветствием к участникам праздника обратился глава администрации Аскинского района Динис Юсупов. Он отметил, что завершение ремонта Дома культуры стало знаковым и долгожданным событием для жителей, вручил сертификат на сумму 500 тысяч рублей для дальнейшего приобретения необходимого оборудования.





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Фото: пресс-служба администрации Аскинского района