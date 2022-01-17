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В Башкирии скончался заслуженный художник республики Ринат Атауллин

В Башкирии скончался заслуженный художник республики Ринат Атауллин

18:07, 17 янв 2022

На 63 году жизни скончался заслуженный художник Башкирии Ринат Атауллин. Об этом сообщили сегодня, 17 января, в пресс-службе Министерства культуры РБ.

Ринат Атауллин родился 23 января 1959 году в селе Ташбулатово Абзелиловского района БАССР. В 1990 году он впервые представил картину «Аят» на республиканской выставке. Работа прошла ряд крупных выставок, в том числе всероссийскую, а сейчас находится в собрании Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова наряду с другими полотнами мастера.

Ринат Атауллин участвовал в каждом крупном выставочном проекте Союза художников республики. На выставке «История в искусстве» экспонировалось его полотно «Шагали-Шакман» (1999), в 2006 году он стал победителем в номинации «Живопись» республиканского конкурса, посвященного 175-летию Мифтахетдина Акмуллы, с композицией «Акмулла» (2006).

Несколько значительных работ живописца были представлены на всероссийском и республиканском конкурсах к 100-летию Башкирии.

Значительное место в творчестве замечательного живописца и рисовальщика занимала пейзажная живопись. Он писал башкирские холмы – «Ноябрь в Крыктытау» (2012), деревенские мотивы – «Осень в Абзелиле» (2017).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Минкульт РБ
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