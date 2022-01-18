Ильнур Мухьянов назначен замминистра культуры Башкирии

12:34, 18 янв 2022

Заместителем министра культуры Башкортостана назначен Ильнур Мухьянов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 18 января. Отметим, к 33 годам у Мухьянова сложилась любопытная карьера.



Он родился в селе Макарово Ишимбайского района. Окончил Башкирский государственный университет (специальность «Физика и техника оптической связи») и Башкирскую академию государственной службы и управления (специальность «Менеджмент организации»). В 2008 году начал работу оперативным дежурным службы безопасности БашГУ. Потом отслужил в армии, а вернувшись трудился до 2013 года администратором специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России в Башкирии.



В 2015-м Мухьянов возглавил родной Макаровский сельсовет, а спустя два года начал руководить муниципальным учреждением отдела культуры администрации Ишимбайского района. Затем он год исполнял обязанности заместителя главы района по социальным вопросам. Последнюю должность Мухьянов занимал три года — главный советник отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии.



На личной странице в соцсетях Ильнур Мухьянов часто рассказывает о личной жизни. Так в одном из постов он стоит в обнимку с певцом Элвином Греем. Артиста Мухьянов называет братом. Также он дружит с певицей Гульназ Асаевой. Ездит чиновник на иномарке с номерами «Хан».

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