Элвину Грею не хватило на проект денег, которые выделил ему Глава Башкирии

11:51, 24 янв 2022

Певец из Уфы Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о проблемах телевизионного проекта «Яңы Моң». Как объяснил артист в соцсетях, шоу было организовано на средства гранта главы Башкирии в размере 30 млн рублей.







«Эти деньги были полностью потрачены на реализацию проекта и по ним сданы все отчеты в Фонд содействия гражданскому обществу. Информация о том, что эти деньги пошли в мой личный карман является либо «уткой» недобросовестных СМИ, либо элементарной сплетней, которых очень много в мире эстрады», – отметил Юльякшин.



Элвин Грей отметил, что в «Яңы Моң» он участвовал как сопродюсер и спонсор. Певец лично профинансировал часть расходов, однако команде не удалось «вписаться» в изначально составленную смету расходов, так как проект новый для республики. Поэтому пришлось выделять софинансирование в сопоставимом с грантом размере – для «Яңы Моң» потребовались дополнительные 30 млн рублей.

«По части статей расходов мы все находимся в долгах. На сегодня не все лица, задействованные в проекте, получили денежные средства за проведенный объем работ. Как инициатор и спонсор проекта, по мере поступления денежных средств от своей гастрольной деятельности, я оплачиваю необходимые суммы и закрываю долги. Никого без оплаты мы не оставим», – заявил Элвин Грей.





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Фото: соцсети Элвина Грея