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Муж Васили Фаттаховой поблагодарил друзей в канун годовщины смерти певицы

Муж Васили Фаттаховой поблагодарил друзей в канун годовщины смерти певицы

10:00, 26 янв 2022

Муж Васили Фаттаховой Ильгиз обратился с благодарностью к тем, кто помог организовать концерт в честь памяти его супруги.



Персона Фаттаховой была одной из главных на национальной эстраде Башкирии и Татарстана. Певицу знали и любили во всех уголках двух республик и даже за их пределами. Главным хитом Васили Фаттаховой считают песню «Туган як» (в переводе на русский - Родная земля), однако помимо этой, она записала еще много красивых и добрых песен. К сожалению, жизнь певицы трагически оборвалась 26 января 2016 года из-за осложнений после родов. Ей было всего 36 лет.

Муж певицы Ильгиз Абдракипов бережно хранит память о своей супруге. Каждый год в годовщину ее смерти он организовывает концерты в честь памяти Васили. В этом его поддерживают многочисленные друзья, которым также была дорога певица.

- Уважаемые друзья и партнеры, хотел бы вас всех поблагодарить за помощь в организации и проведении концертов. Спасибо вам большое, - написал Ильгиз в соцсетях.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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