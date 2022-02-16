В Уфе скоропостижно скончался баянист и композитор Ильшат Яхин

17:47, 16 фев 2022

В Уфе в возрасте 48 лет скоропостижно скончался известный баянист, композитор и аранжировщик, заслуженный деятель искусств республики Ильшат Яхин. Об этом сообщили в НМТ им. М. Карима, где с 2019 года он работал заведующим музыкальной части. Причина смерти – инсульт после перенесенного коронавируса.







Ильшат Яхин родился в деревне Кутуево Учалинского района, закончил народное отделение музыкального факультета Уфимского училища искусств, затем - Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова по классу баяна.



Еще студентом начал работать в Сибайской госфилармонии руководителем оркестра народных инструментов. В 2001 году стал аккомпаниатором-концертмейстером группы «Караван-Сарай». В 2005 году был назначен на должность заведующего музыкальной частью Башгосфилармонии.



Плодотворная работа в качестве автора музыкальных произведений привела Яхина в театр. С 2011 года он заведовал музыкальной части Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури, а с 2019-го трудился на аналогичной должности в Национальном молодежном театре им. М. Карима.





Ильшат Габбасович - автор музыки ко многим фильмам, спектаклям, а также музыкального оформления мероприятий республиканского значения: Дней республики Башкортостан в Стамбуле, гала-концертов конкурса исполнителей башкирского танца среди детей «Байык» и телеконкурса «Башкорт йыры». Кроме того, он известен как составитель музыкального материала для поющего фонтана «Семь девушек» в Уфе.



В Уфе в возрасте 48 лет скоропостижно скончался известный баянист, композитор и аранжировщик, заслуженный деятель искусств республики Ильшат Яхин. Об этом сообщили в НМТ им. М. Карима, где с 2019 года он работал заведующим музыкальной части. Причина смерти – инсульт после перенесенного коронавируса.



Ильшат Яхин родился в деревне Кутуево Учалинского района, закончил народное отделение музыкального факультета Уфимского училища искусств, затем - Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова по классу баяна.



Еще студентом начал работать в Сибайской госфилармонии руководителем оркестра народных инструментов. В 2001 году стал аккомпаниатором-концертмейстером группы «Караван-Сарай». В 2005 году был назначен на должность заведующего музыкальной частью Башгосфилармонии.



Плодотворная работа в качестве автора музыкальных произведений привела Яхина в театр. С 2011 года он заведовал музыкальной части Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури, а с 2019-го трудился на аналогичной должности в Национальном молодежном театре им. М. Карима.









Ильшат Габбасович – композитор и аранжировщик, а также автор музыкального оформления мероприятий республиканского значения: Дней республики Башкортостан в Стамбуле, гала-концертов республиканского конкурса исполнителей башкирского танца среди детей «Байык» и телеконкурса «Башкорт йыры». Кроме того, он известен как составитель музыкального материала для поющего фонтана «Семь девушек» в Уфе.



Прощание с Ильшатом Яхиным пройдет в пятницу, 18 февраля в фойе НМТ им. М. Карима в 09:00 часов, сообщает минкультуры республики. Ильшат Габбасович будет похоронен в деревне Кутуево Учалинского района.





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Фото: Ильшат Яхин / Из личного архива