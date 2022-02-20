Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »

В Башкирии скончался известный писатель Барый Нугуманов

В Башкирии скончался известный писатель Барый Нугуманов

11:32, 20 фев 2022

В Уфе на 86-м году жизни скончался башкирский писатель, поэт и журналист, член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РБ Барый Нугуманов. Как сообщает пресс-служба Минкульта РБ, писатель ушел из жизни после продолжительной болезни.

Барый (Борис) Минигалимович Нугуманов родился 8 апреля 1936 года в деревне Старобабичево Кармаскалинского района Башкирской АССР. Учился в Благовещенском танковом училище, но принял решение серьезно заниматься литературой. Он добился демобилизации и возвращения в Башкирию.

В 1969 году вышел в свет первый сборник детских стихов Барыя Нугуманова под названием «Йылбабай и часы». Следующая книга под названием «Четыре дочери Йылбабая» содержала истории, стихи и поэмы, раскрывающие детям глубокие тайны мироздания, готовящие их к взрослой жизни.

Позже писатель обратился к острым социальным проблемам. Его повесть «Стонущие деревни» показывает поломанные судьбы людей после радиационной аварии на Челябинском объединении «Маяк». Повесть Барыя Нугуманова «Я сыграю, ты споешь» посвящена еще одной  трагедии — войне в Чечне.

В 1996 году писателю была вручена почетная грамота РБ. В 2009 году по случаю 75-летия Союза писателей Башкирии за большой вклад в развитие национальной литературы он был удостоен благодарственного письма президента республики. Является лауреатом премий им. И. Мурзакаева-Балапанова и Ф. Карима.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
Читайте также

В Чекмагушевском районе простятся с поэтом и журналистом Римом Идиятуллиным
Общество в Башкирии
В Чекмагушевском районе простятся с поэтом и журналистом Римом Идиятуллиным
В Башкирии на 81-м году ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев
Культура в Башкирии
В Башкирии на 81-м году ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев
Скончался Ильгиз Каримов - сын народного поэта Башкирии Мустая Карима
Общество в Башкирии
Скончался Ильгиз Каримов - сын народного поэта Башкирии Мустая Карима
Теркин, кто же он такой?
Это интересно
Теркин, кто же он такой?
Ушел из жизни уроженец Башкирии Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин
Общество в Башкирии
Ушел из жизни уроженец Башкирии Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин
В Башкирии скончался поэт и переводчик Сергей Янаки
Общество в Башкирии
В Башкирии скончался поэт и переводчик Сергей Янаки
В Башкирии скончался председатель союза кинематографистов республики Фарит Габитов
Культура в Башкирии
В Башкирии скончался председатель союза кинематографистов республики Фарит Габитов
В Башкирии на 73 году жизни скончался писатель и журналист Мавлетбай Ямалетдинов
Культура в Башкирии
В Башкирии на 73 году жизни скончался писатель и журналист Мавлетбай Ямалетдинов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: