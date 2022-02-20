В Башкирии скончался известный писатель Барый Нугуманов

11:32, 20 фев 2022

В Уфе на 86-м году жизни скончался башкирский писатель, поэт и журналист, член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РБ Барый Нугуманов. Как сообщает пресс-служба Минкульта РБ, писатель ушел из жизни после продолжительной болезни.







Барый (Борис) Минигалимович Нугуманов родился 8 апреля 1936 года в деревне Старобабичево Кармаскалинского района Башкирской АССР. Учился в Благовещенском танковом училище, но принял решение серьезно заниматься литературой. Он добился демобилизации и возвращения в Башкирию.



В 1969 году вышел в свет первый сборник детских стихов Барыя Нугуманова под названием «Йылбабай и часы». Следующая книга под названием «Четыре дочери Йылбабая» содержала истории, стихи и поэмы, раскрывающие детям глубокие тайны мироздания, готовящие их к взрослой жизни.

Позже писатель обратился к острым социальным проблемам. Его повесть «Стонущие деревни» показывает поломанные судьбы людей после радиационной аварии на Челябинском объединении «Маяк». Повесть Барыя Нугуманова «Я сыграю, ты споешь» посвящена еще одной трагедии — войне в Чечне.



В 1996 году писателю была вручена почетная грамота РБ. В 2009 году по случаю 75-летия Союза писателей Башкирии за большой вклад в развитие национальной литературы он был удостоен благодарственного письма президента республики. Является лауреатом премий им. И. Мурзакаева-Балапанова и Ф. Карима.





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