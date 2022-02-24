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В Башкирии скончался заслуженный художник Ильис Ямалетдинов

В Башкирии скончался заслуженный художник Ильис Ямалетдинов

14:13, 24 фев 2022

В Башкирии ушел из жизни заслуженный художник БАССР, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева Ильис Ямалетдинов. Об этом сообщает Минкульт РБ.

Ильис Ямалетдинов родился в Давлеканово. После окончания 10 классов уехал в Ленинград. В 1957 поступил на отделение мастеров по художественной обработке дерева при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной.

Ямалетдинов был одним из инициаторов возрождения нового направления в развитии национального декоративного-прикладного искусства из капо-корня и дерева. Им организован новый вид производства: объемная резьба, роспись национальных матрешек. Авторскому сувениру «Медведь с силяком» была присуждена Золотая медаль на Всемирном конгрессе пчеловодов в Монреале в 1972 году.

В 1979 году художник  представлял советское декоративно-прикладное искусство в качестве мастера-резчика в США на выставке «Спорт в СССР».

С 1992 по 1995 годы Ильис Ямалетдинов был старшим научным сотрудником, заведующим отделом Музея этнографии народов Башкирии. С 1995 года до 2017 года работал в Уфимском училище искусств по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (резьба по дереву)».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: минкульт РБ
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