Звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин рассказал о тяжелом детстве

12:40, 06 мар 2022

Накануне в эфир телеканала «Россия-1» вышел праздничный выпуск шоу Андрея Малахова, куда пригласили звезду башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина.







В откровенном разговоре с телеведущим он поделился историей о тяжелом детстве. В 2001 году он остался без отца и в семье начались тяжелые времена. Прежде чем артист обрел популярность на национальной эстраде, ему пришлось с ранних лет пойти работать.

- Были времена такие, непростые. Собирали с ребятами по улице бутылки и сдавали, потом домой что-то приносили. Или разгружали вагоны. Везде искали, где можно заработать. Отец всегда говорил: «Когда мой сын вырастет, то станет певцом». И я себе сказал: я обязательно исполню мечту папы, - разоткровенничался Элвин Грей.





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