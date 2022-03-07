В Башкирии от последствий коронавируса скончался известный скульптор

09:50, 07 мар 2022

В Башкирии на 63-м году жизни скончался скульптор и мастер ручной ковки Ильшат Гилязов. Об этом сообщает министерство культуры республики.







По данным ведомства, причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.



Ильшат Гилязов родился 1 января 1960 года в селе Старо-Янбаево Балтачевского района. Жил и работал в Нефтекамске. В 1985 году окончил художественно-графический факультет Башгоспединститута. С 1997 года является членом Союза художников России и творческой группы «Мирас».

Дипломант республиканской выставки-конкурса на лучшее произведение изобразительного искусства, посвященное личности и подвигам Салавата Юлаева и его сподвижников (2004; Уфа) в номинации «Скульптура» (III премия и Диплом III степени). Обладатель звания «Мастер-золотые руки» республиканского конкурса (2004; Уфа) в номинации «Кузнечное дело».

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Работы скульптора находятся в музее имени Нестерова, Нефтекамской картинной галерее, в картинной галерее «Мирас», Мемориальном доме-музее Габдуллы Галиева (Батырши).Прощание с Ильшатом Гилязовым состоится 8 марта в Нефтекамске, в 10:00 часов. Похоронят скульптора в родном селе Старо-Янбаево.