В Башкирии скончался заслуженный деятель искусств Абылхаер Сафиулин

11:25, 10 мар 2022

В Башкирии после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ Абылхаер Сафиуллин. Об этом сообщает Минкульт республики.







Абылхаер Сафиуллин родился 15 августа 1943 года в селе Каратяки Кушнаренковского района. Окончил Республиканское культурно-просветительское училище в Стерлитамаке и УГИИ.



С 1976 работал заведующим постановочной частью БАТД. С 1980 года — режиссер Сибайского театра драмы, в 1982—1989 — заведующий художественно-постановочной частью. В 1990-1994 — директор учебного театра УГИИ.



В 1989-1990 и в 1997-2016 — главный режиссер Уфимского татарского театра «Нур».

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Фото: Минкульт РБ