В Башкирии скончался заслуженный деятель искусств Абылхаер Сафиулин
11:25, 10 мар 2022
В Башкирии после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ Абылхаер Сафиуллин. Об этом сообщает Минкульт республики.
Абылхаер Сафиуллин родился 15 августа 1943 года в селе Каратяки Кушнаренковского района. Окончил Республиканское культурно-просветительское училище в Стерлитамаке и УГИИ.
С 1976 работал заведующим постановочной частью БАТД. С 1980 года — режиссер Сибайского театра драмы, в 1982—1989 — заведующий художественно-постановочной частью. В 1990-1994 — директор учебного театра УГИИ.
В 1989-1990 и в 1997-2016 — главный режиссер Уфимского татарского театра «Нур».