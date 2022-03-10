Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »

В Башкирии скончался заслуженный деятель искусств Абылхаер Сафиулин

В Башкирии скончался заслуженный деятель искусств Абылхаер Сафиулин

11:25, 10 мар 2022

В Башкирии после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ Абылхаер Сафиуллин. Об этом сообщает Минкульт республики.

Абылхаер Сафиуллин родился 15 августа 1943 года в селе Каратяки Кушнаренковского района. Окончил Республиканское культурно-просветительское училище в Стерлитамаке и УГИИ.

С 1976 работал заведующим постановочной частью БАТД. С 1980 года — режиссер Сибайского театра драмы, в 1982—1989 — заведующий художественно-постановочной частью. В 1990-1994 — директор учебного театра УГИИ.

В 1989-1990 и в 1997-2016 — главный режиссер Уфимского татарского театра «Нур».

Читайте также:

В Уфе скончался заслуженный архитектор Урал Ураксин
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Минкульт РБ
Читайте также

В Башкирии скончался заслуженный художник Ильис Ямалетдинов
Культура в Башкирии
В Башкирии скончался заслуженный художник Ильис Ямалетдинов
В Уфе скоропостижно скончался баянист и композитор Ильшат Яхин
Культура в Башкирии
В Уфе скоропостижно скончался баянист и композитор Ильшат Яхин
Искандер Ахметвалеев назначен начальником Управления Главы Башкортостана по взаимодействию с муниципальными образованиями
Политика в Башкирии
Искандер Ахметвалеев назначен начальником Управления Главы Башкортостана по взаимодействию с муниципальными образованиями
Скончался Ильгиз Каримов - сын народного поэта Башкирии Мустая Карима
Общество в Башкирии
Скончался Ильгиз Каримов - сын народного поэта Башкирии Мустая Карима


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: