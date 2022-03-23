В Башкирии прошли съемки сериала с участием Сергея Безрукова
15:46, 23 мар 2022
На карьере «Молодежный» Учалинского горно-обогатительного комбината состоялся заключительный этап съемок многосерийного фильма. Об этом пишет «Учалинская газета».
Главную роль в детективе «Смерть манекенщицы» (рабочее название «Последнее дело майора Бессонова») играет известный актер Сергей Безруков. Действия разворачиваются в Москве в 1974 году во времена брежневской эпохи. Однажды в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту находят тело манекенщицы. В ходе расследования выясняется, что в организации происходит много темных дел…
Отмечается, что в кадре появятся и местные жители.