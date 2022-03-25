Глава Башкирии вручил Орден Дружбы народов певцу Салавату Фатхутдинову

19:12, 25 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Орденом Дружбы народов известного певца татарской и башкирской эстрады Салавата Фатхудинова. Вручение состоялось сегодня, 25 марта, в уфимском конгресс-холле в рамках культурного форума «АРТ-Курултай». Об этом в своем телеграм-канале сообщил артист Элвин Грей.







– Салават абый! Горжусь вами! Вы реально достойны высшей награды Республики Башкортостан - Ордена Дружбы Народов. От чистого сердца поздравляю Вас! – написал Радик Юльякшин.



Фатхудинов – уроженец Татышлинского района Башкирии. В январе ему исполнилось 62 года. Он впервые отметил свой день рождения концертом не в Казани, а в Уфе.



Башкирский Орден Дружбы народов вручается за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

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Фото: Элвин Грей // Telegram