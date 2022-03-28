Скончалась Тамара Абросимова - заслуженный работник культуры Башкирии

13:36, 28 мар 2022

В Санкт-Петербурге скончалась заслуженный работник культуры Башкирии Тамара Абросимова.







В Санкт-Петербурге на 75-ом году жизни скончалась филолог, театровед, заслуженный работник культуры Башкирии Тамара Абросимова. Об этом сообщает Минкульт РБ.



В 1972 году Тамара Абросимова окончила филологический факультет БГУ. Много лет возглавляла литературную часть Русского драматического театра республики. Позже в Молодежном театре РБ была заместителем директора по репертуару.



В Уфимском государственном институте искусств Тамара Петровна преподавала русскую литературу.



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии скончалась уникальная пианистка заслуженная артистка республики.

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