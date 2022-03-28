Скончалась Тамара Абросимова - заслуженный работник культуры Башкирии
13:36, 28 мар 2022
В Санкт-Петербурге скончалась заслуженный работник культуры Башкирии Тамара Абросимова.
В Санкт-Петербурге на 75-ом году жизни скончалась филолог, театровед, заслуженный работник культуры Башкирии Тамара Абросимова. Об этом сообщает Минкульт РБ.
В 1972 году Тамара Абросимова окончила филологический факультет БГУ. Много лет возглавляла литературную часть Русского драматического театра республики. Позже в Молодежном театре РБ была заместителем директора по репертуару.
В Уфимском государственном институте искусств Тамара Петровна преподавала русскую литературу.