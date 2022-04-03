В Башкирии ушел из жизни известный писатель Спартак Ильясов

13:53, 03 апр 2022

На 81-м году ушел из жизни известный башкирский прозаик, публицист, фольклорист, член Союза писателей с 2012 года, заслуженный работник культуры РБ (2015), лауреат литературной премии имени Мухаметши Бурангулова (2012).







Спартак Мужавирович Ильясов родился 7 ноября 1941 года в д. Курама Учалинского района Башкирской АССР. После окончания Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева (1969) работал на предприятиях сельского хозяйства в Учалинском районе РБ. В 1998–2001 был преподавателем Учалинского филиала Челябинского педагогического университета. Лауреат межрегионального конкурса «Протяжная песня» (2000), конкурсов сказителей в рамках Дней Салавата (2004, 2006).



Первые рассказы опубликовал в республиканской печати ещё в студенческие годы. Первая книга Спартака Ильясова «Память барын-табынцев» вышла в 2008 году. Для телепередачи «Хазина» был снят по заказу ЮНЕСКО документальный фильм «Мелодии барын-­табынцев» (1993; «Барын­-Табын мондары») с участием Ильясова и сотрудников Института истории, языка и литературы.





В 2010 г. в издательстве «Китап» выходит книга «Раны Ярасаза», посвященная воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии — отцу и сыну Гайнуллиным — Валиахмету и Галиахмету. В 2012 г. вышла книга «Кулуй-кантон» о легендарной исторической личности — Мухаметкулуе Кучукове, организовавшем в 1812 г. два башкирских полка и прошедшем с ними славный боевой путь до Парижа. В республиканской периодической печати опубликованы повести «Буланый иноходец» (Агидель, 2010), «Вой волчицы» (Агидель, 2013), «Поздний плач» (Шонкар, 2014), «Беглый» (Агидель, 2015).









Одно из ярких произведений Спартака Ильясова — повесть «Биғылый». События, описанные в одноименном романе, основаны на реальных событиях. Автор рассказывает трагическую жизнь и смерть бывшего солдата Великой Отечественной войны, которого в народе назвали «Беглый». Историю о беглом человеке, живущем в лесах близ горы Иремель, Спартак Ильясов услышал ещё в молодые годы от местного лесника. Интерес к этой истории обернулся поиском самого человека. И когда эта встреча произошла, беглый поделился с писателем своими воспоминаниями о службе в армии, о войне, о любви к гагаузской девушке, о своей послевоенной жизни. По его повести в Стерлитамакском башкирском театре был поставлен спектакль, вызвавший большой общественный резонанс.





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