В Башкирии скончалась заслуженная артистка республики Гузель Ульмаскулова

17:24, 17 апр 2022

17 апреля 2022 года, на 58-м году после болезни скончалась солистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, заслуженная артистка Республики Башкортостан Гузель Ульмаскулова.







Церемония прощания состоится 18 апреля в 11.00 в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова.



Гузель Ульмаскулова родилась 12 марта 1965 года в д. Старо-Соболево Аргаяшского района Челябинской области. У неё было красивое лирическое сопрано. В 1995 году окончила кафедру вокального искусства Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова в классе прославленного педагога – профессора Миляуши Галеевны Муртазиной.



Еще в годы учебы стала лауреатом конкурса башкирской песни «Весенние мелодии – 95». В этом же году пришла на работу в Башкирскую филармонию в качестве солистки Музыкально-литературного лектория. За годы работы в лектории зарекомендовала себя разносторонней певицей. Исполняла классические произведения западных и русских композиторов, романсы, народные песни, сочинения современных композиторов, обширный башкирский репертуар, а также сочинения для детей.



В 1997 году удостоилась звания лауреата Открытого республиканского конкурса вокалистов им. Г.Альмухаметова.





Вокалистка имела свою зрительскую аудиторию, где пользовалась неизменным успехом. Её сольные концерты «Любовь, одна любовь!..», где звучала любовная лирика русских, зарубежных, башкирских и татарских композиторов, и «Признание» с романсами Михаила Глинки, имели широкий резонанс. Певица была востребована на многих филармонических мероприятиях – открытия и закрытия концертных сезонов, праздничные программы, юбилейные вечера ведущих мастеров сцены.



В 2016 году Гузель Ульмаскулова была приглашена Фондом Олега Митяева на церемонию Народной премии «Светлое прошлое», где награждались известные выходцы Челябинской области.



Выступления певицы часто записывались на башкирском телевидении, о её творчестве активно писали в местных средства массовой информации.



Долгие годы Гузель Ульмаскулова была неизменной участницей республиканских и правительственных мероприятий. В своё время певица получила высокую оценку своего профессионализма, выступая перед членами Союза концертных объединений России – директорами российских филармоний.









Артистка активно гастролировала не только по республике, а также в России: Москва, Волгоград, Оренбург, Йошкар-Ола, Челябинск. Дважды представляла башкирское национальное искусство в Турции, в составе группы мастеров искусств республики выезжала в Словакию и Германию.



За свои заслуги в области музыкального искусства в 2008 году Гузель Кашшафовна была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Республики Башкортостан».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



