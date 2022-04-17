Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »

В Башкирии скончалась заслуженная артистка республики Гузель Ульмаскулова

В Башкирии скончалась заслуженная артистка республики Гузель Ульмаскулова

17:24, 17 апр 2022

17 апреля 2022 года, на 58-м году после болезни скончалась солистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, заслуженная артистка Республики Башкортостан Гузель Ульмаскулова. 

Церемония прощания состоится 18 апреля в 11.00 в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова.

Гузель Ульмаскулова родилась 12 марта 1965 года в д. Старо-Соболево Аргаяшского района Челябинской области. У неё было красивое лирическое сопрано. В 1995 году окончила кафедру вокального искусства Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова в классе прославленного педагога – профессора Миляуши Галеевны Муртазиной.

Еще в годы учебы стала лауреатом конкурса башкирской песни «Весенние мелодии – 95». В этом же году пришла на работу в Башкирскую филармонию в качестве солистки Музыкально-литературного лектория. За годы работы в лектории зарекомендовала себя разносторонней певицей. Исполняла классические произведения западных и русских композиторов, романсы, народные песни, сочинения современных композиторов, обширный башкирский репертуар, а также сочинения для детей. 

В 1997 году удостоилась звания лауреата Открытого республиканского конкурса вокалистов им. Г.Альмухаметова. 


Вокалистка имела свою зрительскую аудиторию, где пользовалась неизменным успехом. Её сольные концерты «Любовь, одна любовь!..», где звучала любовная лирика русских, зарубежных, башкирских и татарских композиторов, и «Признание» с романсами Михаила Глинки, имели широкий резонанс. Певица была востребована на многих филармонических мероприятиях – открытия и закрытия концертных сезонов, праздничные программы, юбилейные вечера ведущих мастеров сцены. 

В 2016 году Гузель Ульмаскулова была приглашена Фондом Олега Митяева на церемонию Народной премии «Светлое прошлое», где награждались известные выходцы Челябинской области. 

Выступления певицы часто записывались на башкирском телевидении, о её творчестве активно писали в местных средства массовой информации. 

Долгие годы Гузель Ульмаскулова была неизменной участницей республиканских и правительственных мероприятий. В своё время певица получила высокую оценку своего профессионализма, выступая перед членами Союза концертных объединений России – директорами российских филармоний. 



Артистка активно гастролировала не только по республике, а также в России: Москва, Волгоград, Оренбург, Йошкар-Ола, Челябинск. Дважды представляла башкирское национальное искусство в Турции, в составе группы мастеров искусств республики выезжала в Словакию и Германию. 

За свои заслуги в области музыкального искусства в 2008 году Гузель Кашшафовна была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Республики Башкортостан». 

Читайте также:

Скончалась Тамара Абросимова - заслуженный работник культуры Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа
Читайте также

В Уфе скончалась бывший заместитель министра культуры Лилия Каширина
Общество в Башкирии
В Уфе скончалась бывший заместитель министра культуры Лилия Каширина
В уфимской госфилармонии, из-за падения конструкции, пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В уфимской госфилармонии, из-за падения конструкции, пострадали 4 человека
В Башкирии скончалась уникальная пианистка заслуженная артистка республики
Культура в Башкирии
В Башкирии скончалась уникальная пианистка заслуженная артистка республики
В Уфе скончалась народная артистка Башкортостана Роза Аккучукова
Культура в Башкирии
В Уфе скончалась народная артистка Башкортостана Роза Аккучукова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: