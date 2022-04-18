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Ушла из жизни башкирская певица и педагог Шамсия Нагаева

Ушла из жизни башкирская певица и педагог Шамсия Нагаева

09:09, 18 апр 2022

В Москве в 82 года ушла из жизни башкирская певица, педагог, общественный деятель, заслуженный работник культуры БАССР Шамсия Нагаева. Она известна как исполнитель песен, вошедших в золотой фонд башкирской культуры. Как вспоминают современники, ее пение любили и для нее писали стихи и музыку известные деятели культуры: Рами Гарипов, Загир Исмагилов, Рауф Муртазин, Якуп Кулмый.

Шамсия Мидхатовна Нагаева родилась 14 апреля 1940 года в деревне Макарово Ишимбайского района республики. В 1964 году окончила Бухарское музыкальное училище, в 1988 году Челябинский государственный институт культуры. С 1964 года начала работать певицей в Башкирской государственной филармонии в Уфе, а в 1966 году начала преподавать вокал в Уфимском музыкально-педагогическом училище. Через 6 лет возглавила Ишимбайский дворец культуры, потом была директором Детской музыкальной школы, чуть позже переехала в Мегион и взяла под свое шефство там дворец культуры.


В 1984 году Шамсия Нагаева вернулась в родной Башкортостан и стала заведующей музыкально-литературной гостиной в городе Ишимбай. Один из инициаторов открытия в своем родном городе Детской школы искусств.

Шамсия Мидхатовна награждена знаком «За достижения в культуре», грамотами Министерства культуры БАССР, Государственного комитета РБ по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. Активная участница вечеров памяти Фариды Кудашевой, Рами Гарипова и других в Москве.

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Источник: www.bashinform.ru
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