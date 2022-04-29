Ушел из жизни башкирский актер Марсель Худайгулов

15:33, 29 апр 2022

В Сибае после болезни скончался актер Сибайского башкирского драматического театра им. А. Мубарякова Марсель Худайгулов. В этом году он отметил свое 75-летие.







Прощание с актером состоится 30 апреля в 12.00 в здании театра.



Марсель Аминович Худайгулов родился в с. Тубинском Баймакского района 3 марта 1947 года. Ветеран Сибайского театра, в котором работал с 1964 года. За более чем полувековую работу в театре актер сыграл множество разноплановых ролей. Среди них Госман («Первая любовь» Х. Вахита), Мирсалим («Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова), Салават («Салават» М. Карима), Тулакай («Тилекай» Р. Сафина) и другие.





Снимался в фильмах «Всадник на золотом коне» (1980), снятом по мотивам старинных башкирских преданий; «Дорогой мой человек» (2011).



Артист был обладателем почетного знака Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «За высокие достижения».



«Башинформ» выражает искренние соболезнования супруге актера - народной артистке Рамиле Худайгуловой, родным и близким покойного.

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