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Ушел из жизни башкирский актер Марсель Худайгулов

Ушел из жизни башкирский актер Марсель Худайгулов

15:33, 29 апр 2022

В Сибае после болезни скончался актер Сибайского башкирского драматического театра им. А. Мубарякова Марсель Худайгулов. В этом году он отметил свое 75-летие. 

Прощание с актером состоится 30 апреля в 12.00 в здании театра.

Марсель Аминович Худайгулов родился в с. Тубинском Баймакского района 3 марта 1947 года. Ветеран Сибайского театра, в котором работал с 1964 года. За более чем полувековую работу в театре актер сыграл множество разноплановых ролей. Среди них Госман («Первая любовь» Х. Вахита), Мирсалим («Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова), Салават («Салават» М. Карима), Тулакай («Тилекай» Р. Сафина) и другие.


Снимался в фильмах «Всадник на золотом коне» (1980), снятом по мотивам старинных башкирских преданий; «Дорогой мой человек» (2011).

Артист был обладателем почетного знака Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «За высокие достижения».

«Башинформ» выражает искренние соболезнования супруге актера - народной артистке Рамиле Худайгуловой, родным и близким покойного.

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Источник: www.bashinform.ru
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