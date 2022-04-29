Радик Юльякшин получил почетное звание в Татарстане
18:55, 29 апр 2022
Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, стал заслуженным артистом Татарстана за вклад в развитие музыкального искусства. Соответствующий указ 23 апреля подписал президент республики Рустам Миниханов.
Напомним, во время прошлогодних гастролей музыкант признался, что его как артиста в первую очередь «поднял» и признал именно татарский народ, который он очень уважает и любит.
В 2017 году Радик Юльякшин получил звание заслуженного артиста Башкирии. С 2020 года Грей является советником главы республики Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодёжной политики.