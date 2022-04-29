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Радик Юльякшин получил почетное звание в Татарстане

Радик Юльякшин получил почетное звание в Татарстане

18:55, 29 апр 2022

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, стал заслуженным артистом Татарстана за вклад в развитие музыкального искусства. Соответствующий указ 23 апреля подписал президент республики Рустам Миниханов.

Напомним, во время прошлогодних гастролей музыкант признался, что его как артиста в первую очередь «поднял» и признал именно татарский народ, который он очень уважает и любит.

В 2017 году Радик Юльякшин получил звание заслуженного артиста Башкирии. С 2020 года Грей является советником главы республики Радия Хабирова по вопросам развития культуры и молодёжной политики.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: president.tatarstan
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