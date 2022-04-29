Певец из Башкортостана Ришат Тухватуллин стал жертвой шарлатанов

19:01, 29 апр 2022

Певец из Башкирии Ришат Тухватуллин пострадал от рук шарлатанов: его фотографию использовали в обманных целях. Об этом исполнитель рассказал своим фанатам в соцсетях.







В газете, рекламирующей препарат для похудения, разместили фото заслуженного артиста Башкирии и Татарстана, подписав его Борисом из Екатеринбурга. От его имени неизвестные написали рассказ о том, что мужчина смог сбросить вес благодаря чудодейственному средству.



«А вдруг вы поверите в это! Не верьте этим шарлатанам, я никогда не был полным и не страдал лишним весом и тем более не принимал их препарат, вы меня знаете. Разное видел, но такое впервые», – обратился к своим подписчикам Тухватуллин.





Позже певец отреагировал на инцидент шуткой.



«Так-то я действительно сбросил 10 кг, но не из-за их препарата. Каких только людей нет, шарлатанов. От Бориса вам привет», – пошутил Ришат Тухватуллин.

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Фото: соцсети Ришата Тухватуллина