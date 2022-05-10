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Льву Лещенко и Николаю Баскову присвоили звания народных артистов Башкирии

Льву Лещенко и Николаю Баскову присвоили звания народных артистов Башкирии

08:00, 10 май 2022

Радий Хабиров присвоил Николаю Баскову и Льву Лещенко звания народных артистов Башкирии. Это произошло сегодня, 9 мая, в ходе концертной программы, приуроченной к празднованию Дня Победы в Уфе. Глава республики объявил о присвоении званий артистам со сцены конгресс-холла «Торатау», где и проходило данное мероприятие.

— Это действительно замечательные артисты и настоящие мужики, — заявил Хабиров. — Они нас не бросили, никуда не убежали, они остались со своим народом, дарят музыку и песни нашей стране. И поэтому сегодня я бы хотел вручить Николаю Баскову и Льву Лещенко удостоверения народных артистов Башкортостана.


Со сцены прозвучала еще одна формулировка, с которой певцам присвоили звание народных артистов — «за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

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Источник: ufa1.ru
Фото: mirtesen
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