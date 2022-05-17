В Башкирии не стало легендарного баяниста-виртуоза Ридика Фасхитдинова

08:58, 17 май 2022

Сегодня на 83-м году жизни скончался легендарный башкирский баянист-виртуоз Ридик Фасхитдинов.



Долгие годы Ридик Ахметович солировал на баяне в Башгосфилармонии, позже в Национальном оркестре народных инструментов республики. Выступал вместе с известными артистами и музыкантами. С концертами он посетил более 60 стран мира, пропагандируя национальное искусство Башкортостана на международной сцене. ГТРК «Башкортостан» соболезнует семье и близким Ридика Фасхитдинова.



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