В Башкирии не стало легендарного баяниста-виртуоза Ридика Фасхитдинова
08:58, 17 май 2022
Сегодня на 83-м году жизни скончался легендарный башкирский баянист-виртуоз Ридик Фасхитдинов.
Долгие годы Ридик Ахметович солировал на баяне в Башгосфилармонии, позже в Национальном оркестре народных инструментов республики. Выступал вместе с известными артистами и музыкантами. С концертами он посетил более 60 стран мира, пропагандируя национальное искусство Башкортостана на международной сцене. ГТРК «Башкортостан» соболезнует семье и близким Ридика Фасхитдинова.