10:16, 22 май 2022

Жители Башкирии могут получить выплату в 500 тысяч рублей. Подробно о программе, которая реализуется в Башкирии, рассказала на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко жительница села Буйда Учалинского района Елена Габдинова. Она представляла республику на встрече спикера СФ с работниками социальной сферы села.







Речь идет о программе «Земский работник культуры», которая стартовала в регионе в 2021 году по инициативе Главы республики Радия Хабирова. В рамках данной программы предоставляется выплата молодым работникам культуры в сельской местности и в малых городах.



Программа рассчитана на молодых людей в возрасте до 35 лет.





60 работников культуры из 49 районов и городов уже получили выплату в размере 500 тысяч рублей. По условиям программы специалисты должны отработать на местах не менее пяти лет.



Благодаря выплатам молодые специалисты внесли первоначальный взнос за квартиру или дом, закрыли ипотечные кредиты, приобрели строительные материалы для строительства дома.

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Фото: из архива newsbash.ru