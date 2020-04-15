Марийская Пасха - Кугече: как она отмечается

Марийский праздник Кугече (Великий день) - главный праздник весеннего календарного цикла, он отмечается в четверг, через семь недель после праздника Уярня (Масленицы), как праздник весны, как момент наделения земли плодородной силой, хозяйства - благосостоянием, семьи - здоровьем.







Кугече сопровождается многочисленными обрядами и поверьями. К празднику начинают готовиться дня за четыре, а то и раньше: моют все стены дома, потолок, стирают белье. Накрывают нарядно-вышитыми платками подушки на кроватях, стулья, развешивают скатерти с узорами на печках, телевизорах, кроватях, стелют нарядные самодельные дорожки. Наводят порядок дома и во дворе, варят квас.

В этот день стараются встать до восхода солнца. Бытует поверье, что от этого "человек становится легким, будет преуспевать во всех делах".В четверг рано утром топят баню, молятся.Поминальный стол. С восходом солнца можно накрыть поминальный стол. Поминальный стол представляет собой поверхность (журнальный столик, кровать, кресло, стул), накрытый скатертью. На скатерть ставится все то, что должны «попробовать» умершие: понемногу разные кушанья (суп, блины, хлеб, мясо), рюмка с водкой, свечи.В Кугече и Семык на поминальный стол ставят приготовленные 3 самых первых блина, отдельно сваренные вкрутую 5, 7 или 9 яиц, суп из круп, мясо. Готовят несколько (непарное количество) свеч. Свечи готовят сами, закручивают льняную веревку (марлю) в топленной вощине и закрепляют на поленищах. В последнее время свечи устанавливают на тарелку с зерном. Свечи ставятся в последовательности Киямат-тора, Киямат-савуш, недавно умершие родственники (поименно) и прочие умершие. После установки поминовального стола отламывая несколько кусочков с блина поминают умерших, приговаривая «шужо»- чтоб «дошло» (до умерших).

Ближе к полудню накрывают стол с ритуальными кушаньями – крашенные яйца, блины, квас, суп из круп, обязательно со свежей курицей, либо с соленного гуся. (В деревнях все мясо заготавливается по осени, для долгосрочного хранения мясо птиц солится).



Для празднования Кугече и Семык марийцы Шаранского района Башкортостана объединяются в родственные группы сорта рад, досл. свечной род. Сорта рад объединяет одну или несколько родственных по мужской линии семей одной деревни.



Праздник Кугече начинают отмечать в той семье, которая выше всех находится по течению реки. Для этого один из членов этой семьи должен пройтись по Сорта рӓд и пригласить к себе на праздничное угощение. Все, кто принимает приглашение и участвует в обряде, в свою очередь, тоже должны позвать гостей. Таким образом, праздничные гулянья переходят из одной семьи в другую, при этом направление мероприятия от одного хозяина к другому хозяину – строго вниз по направлению течения реки.



Праздник Семык, в отличие от Кугече, начинают отмечать в той семье, которая ниже всех по течению реки.









По прибытии всех гостей, их рассаживают за стол. Зажигают свечи, поминают умерших. Начинаются праздничные кушанья. После праздничных кушаний и после того, как погаснут все свечи – начинают провожать умерших. Для этого несколько женщин берут с поминовального стола яйца (сорта йӱмал муно) и идут на улицу. На улице чистят яйца и символически «провожают» умерших из этого дома к следующему хозяину, принимающему гостей. (Последний принимающий хозяин провожает в сторону кладбища). Женщины заносят яйца домой, ополаскивают в воде, надрезают вдоль на две части, солят и ставят на стол. После этого они еще раз должны подкрепиться. Сорта йӱ мал муно нельзя кушать детям. Все обрядовые действия сопровождаются пением народных песен. Затем все гости идут угощаться в следующий дом.