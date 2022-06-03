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В Башкирии памятник известной артистке вызвал негативную реакцию жителей

В Башкирии памятник известной артистке вызвал негативную реакцию жителей

12:28, 03 июн 2022

Уфимский скульптор Халит Галиуллин сообщил, что памятник известной башкирской певице изготавливался около полутора месяцев по фотографии со сцены. Самое сложное, по словам скульптора, было воспроизвести платье и детали, «без которых не обойтись».

— Работа, посвященная Хание Фархи, сложная, конечно, сама по себе. Во-первых, она человек известный, во-вторых, она королева эстрады, и там был сценический костюм сложный, говорит — Халит Галиуллин.

По словам Галиуллина, изготавливался памятник из полимера, так как данный материал «имеет большие преимущества». В частности, он не окисляется на воздухе, хорошо принимает покрытие.


Отметим, что негативная реакция на памятник Хание Фархи не была первой. В частности, работы в парке имени Якутова окрестили «коричневыми уродцами» за нелепый вид и цветовое решение. Сам Галиуллин считает, что проблема в данном случае была в спешке, также, по его мнению, заказчики не слушали профессионалов.

Тем не менее к критике Халит Галиуллин относится «совершенно спокойно» и считает, что «на вкус и цвет товарищей нет».

В основном отзывы хорошие, я доволен. Пусть даже один из десяти отзывов будет положительным — мне уже хорошо, — рассказал скульптор.

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Источник: mkset.ru
Теги: Татышлинский район
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