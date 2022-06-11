В России хотят учредить новый праздник

09:22, 11 июн 2022

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин одобрил предложение установить новый федеральный праздник – День народных художественных промыслов России. Об этом сообщает правительственный ТГ-канал.







Учредить на федеральном уровне такую памятную дату главу правительства попросил гендиректор ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись» Алексей Усанов.



Сейчас аналогичный праздник уже отмечают жители Нижегородской области – одного из ведущих регионов в части поддержки и развития отрасли народных художественных промыслов.





Глава правительства напомнил, что этот год Президент объявил Годом культурного наследия народов России, поэтому предложение очень своевременное и такой день может стать одним из символов сохранения уникальных производств и мастеров в России.



«Ваша инициатива очень интересная, я бы ее поддержал», – сказал Михаил Мишустин и попросил вице-премьера Татьяну Голикову проработать этот вопрос.

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