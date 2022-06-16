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Мечеть Ар-Рахим в Уфе могут достроить на деньги ДУМ РФ

Мечеть Ар-Рахим в Уфе могут достроить на деньги ДУМ РФ

19:46, 16 июн 2022

Духовное управление мусульман России готово профинансировать строительство мечети Ар-Рахим в Уфе. Как сообщает «Коммерсантъ–Уфа», об этом заявил директор компании «Алтын курай» Ильдар Ишеев на пресс-конференции.

«Они готовы финансировать, деньги есть. Я хотел попросить банковскую справку. Они заулыбались и сказали, мол, пусть пригласят, мы приедем», – сообщил директор «Алтын Курай».

При этом у ДУМ РФ есть условие: к ним должно обратиться правительство Башкирии с просьбой выделить средства на строительство религиозного здания. Ильдар Ишеев 9 июня направил письмо главе республики Радию Хабирову, чтобы обсудить возобновление стройки, однако руководитель региона пока не ответил на эту просьбу.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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