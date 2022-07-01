В Уфе обряд жертвоприношения на Курбан-байрам пройдет на двух площадках

10:47, 01 июл 2022

Обряд жертвоприношения на мусульманский праздник Курбан-байрам 9 июля в Уфе состоится на двух площадках: на территории Северного автовокзала и торгового центра «Караван» в поселке Зинино. Об этом 30 июня сообщила мэрия.



– Службы города совместно с представителями религиозных организаций обозначили основные моменты, на которые следует обратить особое внимание для проведения праздничных мероприятий в соответствии со всеми санитарными нормами, – передали в администрации.



Ранее сообщалось о том, что из-за праздника Курбан-байрам у жители Башкирии будут отдыхать три дня подряд.



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