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В Уфе обряд жертвоприношения на Курбан-байрам пройдет на двух площадках

В Уфе обряд жертвоприношения на Курбан-байрам пройдет на двух площадках

10:47, 01 июл 2022

Обряд жертвоприношения на мусульманский праздник Курбан-байрам 9 июля в Уфе состоится на двух площадках: на территории Северного автовокзала и торгового центра «Караван» в поселке Зинино. Об этом 30 июня сообщила мэрия.

– Службы города совместно с представителями религиозных организаций обозначили основные моменты, на которые следует обратить особое внимание для проведения праздничных мероприятий в соответствии со всеми санитарными нормами, – передали в администрации.

Ранее сообщалось о том, что из-за праздника Курбан-байрам у жители Башкирии будут отдыхать три дня подряд.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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