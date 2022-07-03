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Глава Башкирии показал, как будет выглядеть памятник Шаймуратову

Глава Башкирии показал, как будет выглядеть памятник Шаймуратову

20:38, 03 июл 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал фото из мастерской скульптора Салавата Щербакова, который работает над памятником генерала Минигали Шаймуратова. Конную статую планируют разместить на Советской площади в Уфе.



Как рассказал Хабиров, памятник станет данью уважения воинам Башкирии.

— Удалось заехать в мастерскую нашего замечательного скульптора Салавата Щербакова, чтобы посмотреть, как идут работы над памятником генералу Шаймуратову, — пояснил глава республики.


Ранее он неоднократно «сбегал с работы», чтобы посетить место, где будет установлен памятник. На реконструкцию Советской площади выделили десятки миллионов рублей. Подрядчиком на благоустройство стала компания «Уралагротехсервис» конезаводчика из деревни Сынгряново Расима Зарипова. На сам памятник потрачено 276,5 миллиона рублей.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Радий Хабиров
Теги: Уфа
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