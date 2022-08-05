В Башкирии скончался известный педагог и скрипач Булат Абдулбанеев

19:19, 05 авг 2022

3 августа 2022 года ушёл из жизни заслуженный работник культуры БАССР, известный педагог и скрипач Булат Абдулбанеев.







Булат Османович Абдулбанеев родился 1 ноября 1936 года, окончил Московскую государственную консерваторию им. П. Чайковского. Трудовую деятельность начал в 1962 году преподавателем по классу скрипки в Детской музыкальной школе № 1 г. Уфы, параллельно в 1962-1971-е годы работал звукорежиссером комитета по телевидению и радиовещанию БАССР.



С 1967 по 2016 год Булат Абдулбанеев работал преподавателем струнного отдела Уфимского училища искусств, в 1974-1978-е годы — заведовал отделом. В 1980-1984-е годы по направлению министерства культуры РСФСР в рамках договора о культурном сотрудничестве СССР и Сирии он работал преподавателем по классу скрипки в консерватории города Дамаска (Сирия).





Булат Абдулбанеев долгие годы активно вёл исполнительскую деятельность, работал концертмейстером группы вторых скрипок Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, курировал методическую секцию преподавателей игры на струнных инструментах детских музыкальных школ. Он является автором первого русско-башкирского словаря музыкальных терминов.



«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

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