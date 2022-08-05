Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »

В Башкирии скончался известный педагог и скрипач Булат Абдулбанеев

В Башкирии скончался известный педагог и скрипач Булат Абдулбанеев

19:19, 05 авг 2022

3 августа 2022 года ушёл из жизни заслуженный работник культуры БАССР, известный педагог и скрипач Булат Абдулбанеев.



Булат Османович Абдулбанеев родился 1 ноября 1936 года, окончил Московскую государственную консерваторию им. П. Чайковского. Трудовую деятельность начал в 1962 году преподавателем по классу скрипки в Детской музыкальной школе № 1 г. Уфы, параллельно в 1962-1971-е годы работал звукорежиссером комитета по телевидению и радиовещанию БАССР.

С 1967 по 2016 год Булат Абдулбанеев работал преподавателем струнного отдела Уфимского училища искусств, в 1974-1978-е годы — заведовал отделом. В 1980-1984-е годы по направлению министерства культуры РСФСР в рамках договора о культурном сотрудничестве СССР и Сирии он работал преподавателем по классу скрипки в консерватории города Дамаска (Сирия).


Булат Абдулбанеев долгие годы активно вёл исполнительскую деятельность, работал концертмейстером группы вторых скрипок Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, курировал методическую секцию преподавателей игры на струнных инструментах детских музыкальных школ. Он является автором первого русско-башкирского словаря музыкальных терминов.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Читайте также

В Кигинском районе назначили нового прокурора
Общество в Башкирии
В Кигинском районе назначили нового прокурора
В двух районах Башкирии назначены новые прокуроры
Общество в Башкирии
В двух районах Башкирии назначены новые прокуроры
В Уфе от последствий коронавируса скончался преподаватель Училища искусств Владимир Башинский
Культура в Башкирии
В Уфе от последствий коронавируса скончался преподаватель Училища искусств Владимир Башинский
В Уфе скоропостижно скончался баянист и композитор Ильшат Яхин
Культура в Башкирии
В Уфе скоропостижно скончался баянист и композитор Ильшат Яхин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: