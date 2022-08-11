Певец Элвин Грей неожиданно заявил о своем уходе с эстрады

12:27, 11 авг 2022

Певец из Уфы Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, заявил о своем уходе из национальной эстрады и переезде в Москву. Как исполнитель написал в своих соцсетях, он долго не решался сказать об этом.







По словам Элвина Грея, песни на татарском и башкирском языках, которые он выпустит в скором времени, станут последними в 2022 году.

«Все, что мог, я сделал. Надеюсь на понимание. Самое главное – дети через мой творческий репертуар начали интересоваться родным языком. Пора идти дальше», – объяснил певец.

«Много накопилось материала на русском языке, целый альбом. А двигать проект, находясь между Казанью и Уфой – сложно. Поэтому я и принял такое непростое для себя решение о переезде. Надеюсь, что совсем скоро вы услышите и увидите меня на федеральных каналах. Знаю, что кому-то не понравится такое мое решение. Начнете писать мне в соцсетях, мол предал свой народ и так далее. Но кто-то наоборот будет просто безмерно рад, что такой «раздражитель», как Элвин Грей, наконец-то уберется с глаз долой, и наконец-то в «озере» под названием «национальная эстрада» воцарится тишь да гладь», – рассказал исполнитель.





Радик Юльякшин переедет в Москву вместе со своей супругой: он сделает это, как только вернется со сплава по реке Агидель, в котором он находится сейчас.

Также певец выразил благодарность всем, кто поддерживал его в творческом пути, извинился за конфликты из-за высказываний в прессе и за свое иногда небезупречное поведение на сцене.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Элвина Грея