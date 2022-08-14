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8 апреля в РФ будет отмечаться День российской анимации

8 апреля в РФ будет отмечаться День российской анимации

10:32, 14 авг 2022

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня российской анимации. Праздник будет отмечаться 8 апреля. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. 



«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю установить День российской  анимации и отмечать его 8 апреля», — говорится в документе. 


Ранее сообщалось о том, что в России появился новый праздник — День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Причиной введения нового праздника глава государства назвал сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.  

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Источник: i-gazeta.com
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