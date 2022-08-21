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В Башкирии установят памятник бэлешу стоимостью 400 тысяч рублей

В Башкирии установят памятник бэлешу стоимостью 400 тысяч рублей

20:57, 21 авг 2022

В башкирском Буздяке на центральной площади установят памятник бэлешу. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в Общественной палате Башкирии.



Автор проекта — исполнительный директор общественной организации «Национальная культурная автономия татар Республики Башкортостан» Альбина Халиуллина. Как она рассказала РБК, памятник высотой в 1,6 метра, диаметром в 2,5 метра и весом в 350 килограммов обошелся в 400 тысяч рублей.

— Половина этой суммы — за счет средств гранта, половина — собственные вложения изготовителя, — сообщила она. — В дополнение к памятнику будут установлены две полукруглые скамейки и стойки под фонари.

Скульптура полностью металлическая и пронизана символизмом, рассказали в Общественной палате Башкирии, резюмируя итоги фестиваля «БэлешФест-2022», который прошел 20 августа в Буздякском районе. Именно там впервые продемонстрировали данную скульптуру, с речью выступил автор макета — заслуженный художник Башкирии и заслуженный деятель искусств Татарстана Вакиль Шайхетдинов.


— Каждая часть арт-объекта что-то символизирует. Например, основа, на которой держится поднос, — это множество собранных воедино стеблей курая, показывает нашу историю. На символической сковородке изображены национальные орнаменты, — рассказал он. — Есть на памятнике и вишня, символизирующая наш район, у будзякцев ее очень много растет. А также есть и рушник — он показывает гостеприимство башкирской земли.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Общественная палата РБ
Теги: Буздякский район
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