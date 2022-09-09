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В Башкортостане три дня будут праздновать День национального костюма

В Башкортостане три дня будут праздновать День национального костюма

11:22, 09 сен 2022

В Башкирии с 7 пор 10 сентября празднуют День национального костюма.



Необычный праздник утвердил глава Башкирии Радий Хабиров в 2020 году. Он отмечается дважды за год – третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. В этот день чиновники и муниципальные сотрудники наряжаются в свои национальные костюмы и выкладывают фотографии в соцсети.

По данным Минкульта республики, программа празднования Дня национального костюма в сентябре 2022 года началась еще 7 сентября. В этот день в Цветаевском литературном историко-культурном центре в Белебеевском районе республики обсудили историю русского национального костюма. 9 сентября в уфимском парке Якутова можно будет увидеть национальные костюмы народов Башкирии и выставку народных умельцев.


Также в Минкульте Башкирии пригласили жителей республики присоединиться к госслужащим и выкладывать свои фотографии и видео в национальных костюмах.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
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